Dünya Erivandaki kriz sırları ortalığa döktü Zaten savaşa hazırlanıyormuş
AVRUPA

Erivan’daki kriz sırları ortalığa döktü: Zaten savaşa hazırlanıyormuş

Erivan’daki kriz sırları ortalığa döktü: Zaten savaşa hazırlanıyormuş

Azerbaycan karşısında ağır yenilgi yaşayan Ermenistan’da sular durulmuyor. Başbakan Paşinyan ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalar gizli belgelerin paylaşılmasına kadar vardı. Ermenistan’ın eski lideri Serj Sarkisyan’ın damadı Mikayel Manasyan’ın paylaştığı 1 Eylül 2020 tarihli gizli belge, Erivan’ın 27 Eylül’de başlayan savaştan bir ay önce savaş hazırlığı yaptığını gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan’a saldırmasıyla savaşı başlatan taraf olmuştu.
Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan’a saldırmasıyla savaşı başlatan taraf olmuştu.

Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran Azerbaycan’a karşı yenilgisinin üstündeki şoku bir türlü atamazken, ülkede siyasi çalkantıda zirve noktasına ulaşmış durumda. Ermenistan’da muhalefet, Erivan yönetiminin bir ay önce savaşa hazırlandığını gösteren bir gizli belgeyi sızdırdı. sızdırılan belge, Ermenistan’ın savaşı isteyen ve başlatan taraf olduğunu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya kondu. Belgenin, ülkenin mevcut başbakanı Nikol Paşinyan’ın kendi sosyal medya hesabından Azetbaycan’a teslim edilmesi gereken toprakları gösteren 2010 yılına ait bir resmi belgeyi yayınlamasından hemen sonra sızdırılması dikkat çekti. Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan’a saldırmasıyla savaşı başlatan taraf olmuştu. 44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım tarihinde taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmış ve Dağlık Karabağ’da 30 yıldır süren Ermeni işgali son bulmuştu.

Ermenistan'da halk Paşinyan'ın istifa için ısrarcı
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Ermenistan'da halk Paşinyan'ın istifa için ısrarcı
Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.
Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde 'Paşinyan istifa', 'Hain Paşinyan', 'Defol Paşinyan' sloganları atarak dolaşmaya devam etti.


1 EYLÜL 2020 TARİHLİ

  • Ermenistan’da, Dağlık Karabağ savaşının başlamasına 26 gün kala hazırlanan resmi bir belge sızdırıldı. Ermenistan’ın eski lideri Serj Sarkisyan’ın damadı Mikayel Minasyan tarafından sızdırılan belge, 1 Eylül 2020 tarihli ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) tatbikatı sırasında gönderilmiş. Belge, Erivan ve Ermenistan’ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimlerinin bir savaşın başlayacağını bildiğini gösteriyor.

Paşinyan

PROVOKATİF VE SALDIRGAN AÇIKLAMA

İşgalci sözde Dağlık Karabağ Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitaly Balasanyan’dan küstah ve saldırgan bir açıklama geldi. Balasanyan, açıklamasında Hadrut ve Askeran gibi bölgelere yeniden geri döneceklerini ileri sürdü. “Askeri harekâtlarda zaferler ve yenilgiler vardır. Kaybetmedik, diz çökmedik. Azerbaycan’a kaybettiğimiz bölgelere geri döneceğiz. Kısa dönemde pek gerçekçi değil ama orta vadede gerçekleşebilir.” Dağlık Karabağ’da Hankendi’ye yerleşen Rus barış güçlerinin sözcüsü ise, basın toplantısında Rusya bayrağının yanında ilk kez işgalcilerin bayrağına skandal şekilde yer verdi.

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VATANA İHANET SUÇLAMASI

  • Öte yandan hafta içi ‘erken seçim’ çağrısı yapan Paşinyan’a karşı muhalefetten karşı adım geldi. Muhalifler, Paşinyan’ın erken seçim önerisini reddetti ve Ermenistan Başbakanı’nın zaman kazanmak için hamleler yaptığını savundu. 20 avukatın sunduğu bir dilekçede ise Başbakan Paşinyan’a ‘vatana ihanet’ suçlamasıyla dava açılması istendi.
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