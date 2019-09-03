Dünya Erken seçim tehdidi
AVRUPA

Erken seçim tehdidi

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson bakanlar kurulunu acil toplarken, ülkede erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boris Johnson
Boris Johnson

Johnson, Başbakanlık Ofisi “10 Numara”da acil toplantıya çağırdığı bakanlar kuruluna başkanlık etti. İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Johnson bakanlarıyla bir erken seçim senaryosunu tartıştı. Buna göre, Johnson'ın, parti içindeki muhaliflerin, muhalefet partileriyle hareket ederek, Brexit sürecini tıkaması ihtimaline karşı bakanlarıyla erken seçimi masaya yatırdı. Toplantının ardından açıklama yapan Johnson, Avrupa Birliği'nden hiçbir koşulda Brexit için bir ertemele daha istemeyeceğini bildirdi. Genel seçim istemiyorum, siz de istemiyorsunuz." ifadelerini kullanan Johnson, “31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok” dedi.

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