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Dünya Ermenistan cephesi rahiplerle dolu Kan dökme çağrısı yapıyorlar
AVRUPA

Ermenistan cephesi rahiplerle dolu: Kan dökme çağrısı yapıyorlar

Ermenistan cephesinde din adamlarının çokluğu dikkat çekiyor. Sivilleri katleden Ermenistan ordusuna "daha çok kan dökme" çağrısı yapan din adamları sık sık cepheleri ziyaret ediyor. Cephede görülen Ermenistanlı rahip ve din adamlarının yüzlerce fotoğraf ve videosu Ermenistanlı hesaplardan da paylaşılıyor. Azerbaycanlı kaynaklar Ermenistanlı din adamlarının barıştan çok savaş çağrısı yaptığını öne sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Papazlar sık sık cepheye ziyarete gidiyor.
Papazlar sık sık cepheye ziyarete gidiyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana çok sayıda rahibin Ermenistan cephesine yaptığı ziyaretler tepki çekiyor. Azerbaycanlı kaynakları Ermenistan'dan din adamlarının barıştan çok savaş çağrısı yaptığını öne sürüyor. Ermeni kiliselerinin de yeni toprakların işgaline yönelik çağrılarda bulunduğu ifade ediliyor.

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ASKERLERE "KUTSAL" SU İÇİRİYORLAR

Azvision.az haber sitesinde yer alan habere göre Ermenistanlı din adamları, cepheye giderek, sivilleri öldüren askerler "kutsal" su içiriyor.

Bir iki gün önce bir rahibin askerlere tek tek "kutsal" su içirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Cephede görülen Ermenistanlı rahip ve din adamlarının yüzlerce fotoğrafı ve videosu Ermeni hesaplarından da paylaşılıyor.

Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu: Teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdiler
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KAN DÖKME ÇAĞRISI

Birkaç hafta önce, Karabağ Kilisesi ayrıca savaş çağrısında bulundu ve herkesi silahlanıp kan dökmeye çağırmıştı.

Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz
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Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, 'Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık' ifadelerini kullandı.


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