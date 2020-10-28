Ermenistan cephesi rahiplerle dolu: Kan dökme çağrısı yapıyorlar

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana çok sayıda rahibin Ermenistan cephesine yaptığı ziyaretler tepki çekiyor. Azerbaycanlı kaynakları Ermenistan'dan din adamlarının barıştan çok savaş çağrısı yaptığını öne sürüyor. Ermeni kiliselerinin de yeni toprakların işgaline yönelik çağrılarda bulunduğu ifade ediliyor.

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ASKERLERE "KUTSAL" SU İÇİRİYORLAR

Azvision.az haber sitesinde yer alan habere göre Ermenistanlı din adamları, cepheye giderek, sivilleri öldüren askerler "kutsal" su içiriyor.

Bir iki gün önce bir rahibin askerlere tek tek "kutsal" su içirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Cephede görülen Ermenistanlı rahip ve din adamlarının yüzlerce fotoğrafı ve videosu Ermeni hesaplarından da paylaşılıyor.

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KAN DÖKME ÇAĞRISI

Birkaç hafta önce, Karabağ Kilisesi ayrıca savaş çağrısında bulundu ve herkesi silahlanıp kan dökmeye çağırmıştı.

OYNAT 00:29 Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, 'Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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