Ermenistan ordusundan provokasyon girişimi: Askeri araçlarla sınıra ilerlediler

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ermeni askerlerin askeri araçlarla Laçın ilindeki Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırına doğru ilerlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Ermenistan askerlerinin provokasyon girişimine karşı Azerbaycan Ordusu’nun gerekli önlemleri aldığı ve Ermeni askerlerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

ERMENİSTAN BU TÜR GİRİŞİMLERE SON VERMELİ

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunun ifade edildiği açıklamada, Ermenistan’ın bu tür girişimlere son vermesi gerektiği, bu olayın Azerbaycan ve Ermenistan’ın devlet sınırlarının müzakereler yoluyla belirlenmesinin ve haritalandırılmasının önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Bakanlık, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu da belirtti.

OYNAT 00:28 Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtardığı Şuşa şehrinde bu sabah, Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde militanın araçla Azerbaycan askerlerinin bulunduğu alana yaklaşıp, araçtan inerek el bombasını attığı anlar yer alıyor. BiP'te paylaş

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