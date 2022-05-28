Ermenistan'dan sahte anlaşma: Azerbaycan'ın esir askerlere karşılık istediği mayın haritası düzmece çıktı

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde 44 gün süren vatan muharebesinde, işgal altındaki topraklarını kurtardı. Büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan ordusu, çekildiği bölgelere mayın döşedi. Azerbaycan, savaşta esir alınan Ermeni askerlerine karşılık bölgenin mayın haritasını istemişti.

Taraflar anlaşmaya vardı ancak Erivan sözünde durmadı. Azerbaycan'a verilen mayın haritası sahte çıktı.

Ağdam'da haritadaki verilere göre yapılan çalışmalarda neredeyse hiç mayın bulunamadı.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta hem topraklarını kurtardı hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurdu. Azerbaycan ordusu, operasyonun ilk gününden itibaren hem karadan yaptığı atışlarla hem de hava unsurlarıyla Ermenistan ordusuna yoğun saldırılar düzenledi.

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Ermenistan'ın siyasi makamları 2. Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 500 civarında askerin öldüğünü açıklasa da gerçek kaybın bu rakamın çok üzerinde olduğu Ermenistan kamuoyunda da dile getiriliyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Ermenistan imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbeceri boşaltmıştı.

DÜNYA Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı