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Dünya Ermenistanın Azerbaycana attığı top mermisi şans eseri patlamadı Uzman ekipler tarafından imha edildi
ASYA

Ermenistan’ın Azerbaycan’a attığı top mermisi şans eseri patlamadı: Uzman ekipler tarafından imha edildi

Ermenistan’ın Azerbaycan’a attığı top mermisi şans eseri patlamadı: Uzman ekipler tarafından imha edildi

Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki bir köyde, dün gece Ermenistan tarafından atılan havan topu mermisi bulundu. Bölge halkı tahliye edildi. Şans eseri patlamadığı ortaya çıkan 122 milimetre çapındaki mermi, 4 kişilik uzman ekip tarafından imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.
Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.

Azerbaycan'a 12 Temmuz'da Ermenistan tarafından yapılan top atışlı saldırıyla başlayan gerginlik sürerken, dün gece, 2 ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan Tovuz'a bağlı Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.

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Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.

Bölge halkı tahliye edildi

Ermenistan Ordusu tarafından bir hafta önce atıldığı belirlenen mermi hemen güvenlik çemberine alındı. Şans eseri köydeki boş bir araziye düşerek, patlamadığı saptanan 122 milimetre çapındaki mermi, hemen güvenlik çemberine alındı. Bölge halkı tahliye edildi.

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Top mermisi, Azerbaycan Ordusu'na bağlı 4 uzman tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

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