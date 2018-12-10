Dünya Esed İdlibe saldırıyor
ORTADOĞU

Esed İdlib'e saldırıyor

Esed rejimi güçlerinin Hama ve İdlib kırsalındaki ÖSO'nun cephe hatlarına saldırı düzenlediğini dile getiren Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, "Rejim son olarak dün gece saatlerinde Hama ilinin Masasin bölgesindeki kontrol noktamıza saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askeri muhalif hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Rejim Soçi mutabakatını sürekli ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de sivil yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına topçu, roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

  • Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Esed rejiminin sivil yerleşimlere ve askeri muhaliflerin ağır silahlarını çektiği cephe hatlarına saldırdığını söyledi.

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Mustafa, "Esed rejimi güçleri Hama ve İdlib kırsalındaki cephe hatlarımıza saldırı düzenliyor. Rejim son olarak dün gece saatlerinde Hama ilinin Masasin bölgesindeki kontrol noktamıza saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askeri muhalif hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Rejim Soçi mutabakatını sürekli ihlal ediyor." dedi.

Rejim güçlerinin İdlib çevresine askeri yığınak yaptıklarını ve saldırılarını sürdürdüğünü belirten Mustafa, "İdlib kırsalındaki Um Halahil, Cercenaz, Han Şeyhun, Halep kırsalında Raşidin, Hama kırsalında Gab Ovası ve Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve birçok bölgeye saldırılar gerçekleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana toplam 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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