Dünya Esed rejiminin İdlibe saldırılarında 5i çocuk 11 sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 11 sivil hayatını kaybetti

Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'e düzenlediği saldırılarda, 3'ü kadın ve 5'i çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerden itibaren ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ile Binniş ve Şeleh yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırıları düzenledi.

  • Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda İdlib kent merkezinde 4'ü çocuk 5 sivil can verirken; Binniş'te 2, Şeleh'te ise 3'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

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