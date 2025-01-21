Esir takasında bile barbarlar

Serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin esir alındıkları halleri ve güncel durumu, direniş ahlakı ile İsrail barbarlığı arasındaki farkı ortaya koydu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, esir takası kapsamında İsrail cezaevlerinden kurtarılan esirler dolayısıyla Filistin halkı, İslam ümmeti ve dünyadaki özgür halklar tebrik edildi. Açıklamada, İsrailli esirler ruhsal ve bedensel açıdan sağ salim teslim edilirken, Filistinli esirlerde bitkinlik ve ihmalin göze çarptığına dikkat çekilerek, "Serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumu, direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.

Halide Cerrar

1 yıllık işkencenin izi

Serbest bırakılanlar arasında Aralık 2023 tarihinde tutuklanan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticisi ve Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar da bulunuyordu. Cerrar, İsrail'in izin vermemesi nedeniyle kızının cenazesine bile katılamamıştı. İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine 31 Ekim 2019’da düzenlenen baskınla tekrar gözaltına alınan Cerrar, 1 Mart'ta iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2006’dan beri defalarca kez gözaltına alınan vekilin son bir yılda yaşadığı değişimi görenlerin yüreğini dağladı.

Bırakmadan önce hakaret

Serbest bırakılan Filistinli Rağad Amru, İsrail güçlerinin Filistinli kadınları serbest bırakmadan hemen önce saçlarından sürükleyerek darbettiğini söyledi. 23 yaşındaki Rağad Amru, serbest bırakıldıkları günün sabahı, İsrail hapishane müdürünün 14 gün boyunca hiç kimsenin serbest bırakılmayacağını söylediğini, öğleden sonra ise hapishane müdür yardımcısının gelerek kendilerine hakaretler ettiğini dile getirdi.

Hediye çantası ile bıraktılar

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes dün resmen başlarken bazı esirler de serbest bırakıldı. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailliye verdikleri "hediye çantası" ise uluslararası kamuoyunda gündem oldu. İsrail medyası çantada, esirlerin fotoğraflarının, Gazze'nin anı fotoğrafının ve bir sertifikanın olduğunu da kaydetti. 15 aydır esir tutulan kadınlar, yakalandıktan sonra çekilmiş fotoğrafların olduğu da belirtildi. İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde çantaların sansürlendiği de görüldü. İsrailli esirlerin sağlıklı görüntüsü ve güleç ifadelerle ailelerine kavuşma anları da dikkat çeken diğer bir husus oldu.







