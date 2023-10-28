Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten seçim kararı: Adaylık yarışına devam etmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, on binlerce göçmenin ABD sınırına hareket ettiği görüntüler sonrasında ulusal güvenlik ekibi ile Beyaz Saray'da görüştü. Biden, sınıra duvarın inşası için tahsis edilen paranın başka bir amaçla kullanılması için çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyip, "Duvar inşasını durduramam" diye konuştu. Biden, 2020'de seçildiği takdirde "bir metre daha" duvar inşa etmeyeceğini vadetmişti.