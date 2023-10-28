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Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten seçim kararı: Adaylık yarışına devam etmeyecek

Las Vegas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun toplantısında açıklamalarda bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de 2024 yılında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Muhammed Emre Kömürcü
22:35 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
ABD'deki yetişkinlerin yüzde 57'si Pence'e olumsuz bakarken yalnızca yüzde 28'inin olumlu bulduğu ortaya konmuştu.

ABD'deki yetişkinlerin yüzde 57'si Pence'e olumsuz bakarken yalnızca yüzde 28'inin olumlu bulduğu ortaya konmuştu.

2024'teki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Pence, söz konusu seçimlerde adaylık yarışına devam etmeyeceğini duyurdu.

ABD'de anketlerde diğer adayların gerisinde kaldığı bilinen Pence, "Uzun bir süre düşündükten sonra, bugünden itibaren başkanlık kampanyamı askıya almaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Pence, "Bunun zorlu bir mücadele olacağını hep biliyorduk ama hiç pişman değilim." dedi.


#ABD
#Mike Pence
#seçim
#2024
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