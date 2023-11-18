Eski dizel araca Avrupa yasağı

Doğayı diğer petrol türlerine göre daha fazla kirleten dizel için Avrupa’da kısıtlamalar başladı. İtalya’nın Piyemonte, Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerine Euro-3 ve Euro-4 motor özelliklerindeki araçlar artık alınmayacak. İtalya’nın 4 bölgesinde başlayan uygulama kısa süre içerisinde İtalya’nın tamamına ardından da tüm Avrupa’ya yayılacak. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler de İtalya parlamentosunda onaylanırken, 2010 yılında araçlarda kullanımı bitirilen motorlara sahip lojistik araçları bölgeye hiçbir suretle giremeyecek.





YENİ MODELLER DE 6 AY GİREMEYCEK

Euro -3 ve Euro-4 kategorisindeki araçlar kasım ayı itibariyle bölgeye alınmamaya başlarken 1 Ekim 2024 itibariyle de Euro-5 motora sahip lojistik amaçlı kullanılan araçlar da belli zamanlarda bölgeye giremeyecek. Dünya lojistiğinde fazlasıyla kullanılan Euro-5 motorlu araçları da İtalya hükümeti, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında almayacak. Yılın kalan 6 ayında ise sadece lojistik için ülke içinde dolaşımına izin verecek.





BİNEK ARAÇLARA GEÇİŞ YASAĞI

Avrupa’daki otomobil üreticileri tarafından dizel motor üretiminin 2030 yılında biteceği belirtilirken hâlihazırda kullanılan dizel otomobillerin de ülke içindeki dolaşımına 2035 yılı itibariyle izin verilmeyecek. Böylece yapılan düzenlemeler ile birlikte Avrupa’da taşra dahil olmak üzere tüm araçlar elektrikli, hibrit ya da düşük emisyon değerlerine sahip benzinli araçlardan oluşacak. Ayrıca kurallar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Avrupa ülkeleri araçların sadece kullanımına değil ülke içerisinden geçişine dahi izin vermeyecek.



