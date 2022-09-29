Dünya Eski şansölye Merkel sessizliğini bozdu Putin ciddiye alınmalı
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Eski şansölye Merkel sessizliğini bozdu: Putin ciddiye alınmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silah kullanımı konusundaki açıklamalarına değinene Eski Almanya Şansölyesi Merkel, Putin'in sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Merkel, "Onlarla ciddi bir şekilde ilgilenmek, hiçbir şekilde bir zayıflık ya da yatıştırma işareti değil, politik bir bilgelik işaretidir." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Eski şansölye Merkel sessizliğini bozdu: Putin ciddiye alınmalı
Merkel - Putin

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi. 2005-2021 yılları arasında Almanya Şansölyesi olan Merkel, Eski Federal Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

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Putin'in, "Rusya kendisi savunmak için mevcut tüm araçların kullanabilir" açıklamasına değinen Merkel, Putin'in sözlerinin ciddiye alınmasını gerektiğini belirtti. Merkel, "Sözlerini ciddiye almak, açıklamalarını blöf olarak görmemek, onlarla ciddi bir şekilde ilgilenmek, hiçbir şekilde bir zayıflık ya da yatıştırma işareti değil, politik bir bilgelik işaretidir." açıklamasında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

  • Açıklamasında Batı'ya tepki gösteren Putin, Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti. Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" ifadelerini kullanmıştı.
Saat 17:08de kaydedildi

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