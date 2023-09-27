|
Dünya

Etiyopya'da gıda yardımları kesildi: 1300'den fazla kişi açlıktan öldü

Birleşmiş Milletler ve ABD'nin Etiyopya'nın kuzeyinde iç savaşın sona erdiği Tigray'a yaptığı gıda yardımlarını kesmesinin 1300'den fazla kişinin açlıktan ölümüne yol açtığı bildirildi.

09:01 . 27/09/2023 Wednesday
AA
BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayıs ayında yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayıs ayında yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

Tigray'daki Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı ve Mekelle Üniversitesinin yaptığı ortak araştırmaya göre, barış anlaşmasının yapıldığı Kasım 2022'den bu yana bölgedeki 1329 kişi açlığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.


Yardımların kesildiği dönemden başlayarak her ay ölenlerin sayısı artarken Tigray'daki tüm ölümlerin yarısından fazlası açlıktan ötürü meydana geldi.


Eyaletteki ve kamplardaki sağlık çalışanlarının katılımıyla yapılan araştırmada, BM ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımları kesmesinin ölümlerin başlıca nedenlerden biri olduğuna işaret edildi.


Ne olmuştu?


BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayıs ayında yardımları askıya aldığını duyurmuştu.


Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.

#Açlık
#BM
#Etiyopya
#Tigray
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti