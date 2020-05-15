Etkileyici: Türk SİHA’ları, akıllı mühimmatlar ve yerli uçak gemisi TCG Anadolu, ABD basınında...

Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği kabiliyetler Batı basınında daha sıkça yer bulmaya başladı. Bunun son örneği Amerikan basınında görülüyor. Forbes dergisinde, Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’yu inceleyen bir yazı ele alındı. Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem Libya’da hem de Suriye’de faaliyetlerini hatırlatan Forbes, “TCG Anadolu ile Türk donanması, özellikle denizaşırı operasyonlarda daha da güçlenecek” yorumunda bulunarak yerli imkanlarla yapılan uçak gemisini ‘etkileyici’ olarak niteledi. Sedef Tersanesi’nce inşa edilen ve bu yıl sonu Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanan geminin özellikleri ile silah kapasitesini tek tek sayan Forbes, ATAK helikopterinin ve Hızır Torpido Karşı Tedbir sisteminin TCG Anadolu’da bulunacağının altını çizdi.

Forbes'de dergisindeki haber.

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Amerikan The National Interest dergisinin haberi.

EN BÜYÜK İHA GÜCÜ

Amerikan The National Interest dergisinin gündeminde ise Türkiye’nin modern insansız hava aracı filosu vardı. “İsrail’i unut, Türkiye Ortadoğu’nun en büyük İHA gücü olmak istiyor” başlığıyla yayınlanan makalede İHA’ların Suriye ve Libya’daki başarılarına dikkat çekildi. Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye’de Rus yapımı birçok hava savunma aracını imha ettiğine dikkat çeken dergi, SİHA’ların diğer hedefleri vurmada da ‘tartışmasız’ bir başarı sergilediğini vurgulandı. “Türkiye savunma sanayisine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor” denilen makalede, SİHA’ların kullandığı ROKETSAN üretimi MAM-L ve MAM-C ile bu ürünlerin Amerikan muadillerinin (AGM-176 Griffin) karşılaştırması yapıldı. Türk üretimi akıllı mühimmatın Amerikan rakibinin aksine İHA için analog sistemden alınarak önemli ölçüde yeniden tasarlandığı belirtildi. Analizde, “Bu, Türkiye’nin analog sistemleri, modern sistemlere hızlı bir şekilde dönüştürebildiği ve daha önceki teknolojilere adapte edebildiğinin kanıtıdır” denildi.