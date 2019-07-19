Dünya F-35 artık daha pahalı
AMERİKA

F-35 artık daha pahalı

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının, uçakların teslimatında 2 yıllık gecikmeye neden olması bekleniyor. Uçağın %7’sini üreten Türkiye bazı kritik parçaların da tek tedarikçisi. Parçaları, ABD’li firmalardan %90’a kadar daha ucuza üreten Türk firmaların devre dışı kalması uçağa 8 milyon dolarlık ek maliyet getirecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
F-35 savaş uçakları
F-35 savaş uçakları

Türkiye’nin programdan çıkarılması halen 80 milyon dolar seviyesinde bulunan F-35 uçağında maliyetleri hayli artıracak. Bu durum, Türk firmalarının F-35 programı için ucuz malzeme üretmesinden kaynaklanıyor. Türkiye sayesinde uçak başına maliyetin yaklaşık 8 milyon dolar azaltıldığı belirtiliyor. Türkiye, F-35 programı için aynı malzemeyi üreten bir Amerikan şirketine göre bazı malzemelerde 10’da 1, bazı malzemelerde 3’te 1’i fiyatına ürün sağlıyor. Ancak ABD, kendi şirketlerinin daha fazla kazanması için bugüne kadar Türkiye’ye daha fazla malzeme siparişi vermediğinden ötürü uçağın maliyetleri de yüksek kalmıştı. Yetkililer, “Bırakın Türkiye’yi programdan çıkarmayı, her malzemede siparişi sadece bir kat artırmış olsalar, bu uçak fiyatında yüzde 10’luk bir düşüş sağlardı” diyorlar. Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla uçakların teslimatında da en az 2 yıllık gecikme bekleniyor. Türk savunma sanayii şirketleri F-35’e ait 900’ü aşkın parça üretiyor.

  • İsrail ayrıcalıklı
  • Türkiye, ABD merkezli Lockheed Martin şirketinin F-35 projesine 2002 yılında dahil oldu ve şimdiye dek 116 adet sipariş verdi. 9 ortaklı projenin diğer üyeleri Avustralya, Danimarka, İtalya, Hollanda, İsrail, Norveç ve İngiltere. Kanada ve Almanya ise projeye dahil olup daha sonra ayrıldı. İsrail’in projenin ortaklarından bile ayrıcalıklı durumda oluşu rahatsızlık yaratıyor. İsrail kendi için özel üretilen F-35I’da kendi yazılımını kullanıyor. Bu uçaklara üretici ülkelerden bile önce sahip olan Tel Aviv, F-35’lere yeni özellikler ilave ediyor. İsrail, F-35’in menzilini genişletmek için iki farklı harici yakıt tankı seti gibi aparatlar geliştirmeye çalışıyor.

Kriz değil fırsat
GÜNDEM
Kriz değil fırsat
Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Türk diplomatı şehit eden teröristin kimlik bilgileri yayınlandı.
Resmen Galatasarayda

Resmen Galatasaray'da

​​Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.
Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.