Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Filipinler'de kurulan pusuda 4 asker yaşamını yitirdi

Filipinler'de kurulan pusuda 4 asker yaşamını yitirdi

23:1123/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Filipinler
Filipinler

Filipinler ordusundan yapılan açıklamaya göre bir köyde operasyon düzenleyen askere pusu kuruldu. Kurulan pusuda dört asker hayatını kaybederken bir asker yaralandı.

Filipinler'de askerlere kurulan pusu sonucu 4 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Munai şehrine bağlı bir köyde bölgede operasyon düzenleyen askerlere
"yerel bir terör grubu"
tarafından pusu kuruldu.

Pusuya düşen 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Ordu ise olayın faillerini yakalamak için bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.



#Filipinler
#ordu
#pusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Store Yeni Yıl indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar ve fiyatları