Filipinler'de kurulan pusuda 4 asker yaşamını yitirdi

Filipinler
Filipinler ordusundan yapılan açıklamaya göre bir köyde operasyon düzenleyen askere pusu kuruldu. Kurulan pusuda dört asker hayatını kaybederken bir asker yaralandı.
Filipinler'de askerlere kurulan pusu sonucu 4 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Munai şehrine bağlı bir köyde bölgede operasyon düzenleyen askerlere
"yerel bir terör grubu"
tarafından pusu kuruldu.
Pusuya düşen 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
Ordu ise olayın faillerini yakalamak için bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.
