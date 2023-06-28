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Dünya

Filipinler'de siber suç örgütleri için çalıştırılan 2 bin 700'den fazla işçi kurtarıldı

Filipinler polisi, bazı çevrim içi oyun siteleri ve siber suç örgütlerinin dolandırarak çalıştırdığı 2 bin 700'den fazla işçinin, ordunun da desteğiyle düzenlenen operasyonda kurtarıldığını açıkladı.

16:42 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Filipinler

Filipinler

Filipinler polisi, bazı çevrim içi oyun siteleri ve siber suç örgütlerinin dolandırarak çalıştırdığı 2 bin 700'den fazla işçinin, ordunun da desteğiyle düzenlenen operasyonda kurtarıldığını açıkladı.


Filipinler Ulusal Polisinin siber suçla mücadele birimine başkanlık eden Tuğgeneral Sydney Hernia, yaptığı açıklamada, siber suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlediklerini belirtti.


Hernia, ülkenin Las Pinas kentinde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen baskında, 2 bin 700'den fazla işçinin kurtarıldığını söyledi.


Tuğgeneral Hernia, kurtarılan işçiler arasında Çin, Vietnam, Endonezya, Malezya ve Pakistan uyruklular başta olmak üzere 17 farklı ülkeden kişilerin bulunduğunu bildirdi.


Yetkililer, işçilerin, sosyal medya reklamları üzerinden yüksek maaş teklifleri ve ideal çalışma koşulları ile kandırıldığını, ancak verilen sözlerin tutulmadığını öğrendiklerini aktardı.


İşçilerden bazılarının işten ayrılmak istediklerinde belirsiz nedenlerle büyük meblağlarda para ödemek zorunda bırakıldığını ifade eden yetkililer, işçilerin, örgüt liderleri tarafından başka suç örgütlerine satılmakla da tehdit edildiğini vurguladı.


Polis baskınının, ölçeği ve kurtarılan insan kaçakçılığı kurbanlarının sayısı göz önüne alındığında, bu yılki en büyük çaplı operasyon olduğu kaydediliyor.





#Filipinler
#Las Pinas
#Siber Suç Örgütleri
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