Filistin Devlet Başkanı Abbas açıkladı: ABD'nin sözde barış planına bir tasarıyla karşı çıkılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına bir tasarıyla karşı çıkacağı bildirildi.

Karşı bir tasarı sunulacak

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Abbas iki hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'ne gelerek Filistin halkı ve liderliğinin, Trump yönetiminin Filistin halkının haklarına karşı saldırısına tepkisini bir tasarıyla uluslararası toplumun önüne sunacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

OYNAT 00:00 Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı ABD Başkanı Trump, görev süresinin son yılında Filistin-İsrail barışı için çok tartışmalı bir barış planı hazırladı.



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Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

OYNAT 02:01 ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti. BiP'te paylaş

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