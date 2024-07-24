Filistinli gruplar anlaştı uzlaşı hükümeti kurulacak

Aralarında Hamas, Fetih, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) olduğu 14 Filistinli direniş grubu, 21-22 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ulusal diyalog toplantısında katıldı. Toplantı sonunda Pekin Deklarasyonu adı altında bir ulusal birlik ilanı yayınlandı. Toplantıya ev sahipliği yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang-Yi, tarafların Gazze'de savaş sonrası uzlaşı hükümeti kurulmasını kabul ettiğini söyledi. Çinli Bakan, gruplar arasındaki birlik çalışmalarının Filistin'in iç işleri olduğunu ancak uluslararası toplumun desteği olmadan birliğin mümkün olmadığını vurguladı.

SEÇİM İÇİN HAZIRLIK YAPILACAK

Deklarasyona göre, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesinin ardından tarafların bir araya gelerek oluşturacağı uzlaşı hükümeti, ulusal seçimler için gerekli hazırlıkları yapacak. Hükümetin bir başka görevi ise Gazze'nin yeniden imarının koordine edilmesini ve devlet müesseselerinin birleştirilmesini sağlamak olacak.

SİYONİZM'E KARŞI ORTAK MÜCADELE KARARI

Deklarasyonda ayrıca, bütün Filistinli tarafların "İsrail tarafından ABD desteğiyle Gazze'de yürütülen soykırım ve tehcirin durdurulması ve Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'nin toprak bütünlüğünün korunması için ortak mücadele edilecektir" cümlelerine yer verildi.

HAMAS MEMNUN İSRAİL ÖFKELİ

Deklarasyonun ardından bir açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Pekin Deklarasyonu'nun ulusal birlik yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Hamas'ın Gazze'de ateşkes için taleplerinden vazgeçmeyeceğini belirten Bedran, "Tam ateşkes, İsrail ordusunun çekilmesi ve yeniden imar şart" dedi. Filistin Ulusal Girişim Cephesi lideri Mustafa el-Bergusi de Mahmud Abbas'ın deklarasyona uygun olarak uzlaşı hükümeti için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağını belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise Abbas'ın bu girişime katılmasını eleştirerek, "Böyle bir hükümet asla kurulamaz" açıklamasını yaptı. Katz, "Gazze'de uzlaşı hükümeti kurulması gerçeklikle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı. Pekin Deklarasyonu'na göre, hükümetin kurulması emrini Filistin yasalarına uygun şekilde Devlet Başkanı Mahmud Abbas verecek.







