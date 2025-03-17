Film gerçek oldu: Okyanus'ta kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ kurtuldu

"Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum"

"Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum"

Maximo Napa Castro, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek, kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını söyledi. Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü belirten Castro,

Maximo Napa Castro, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek, kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını söyledi. Hayata tutunmak için sık sık ailesini düşündüğünü belirten Castro,

Yann Martel’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Ang Lee’nin yönetmenliğini üstlendiği etkileyici bir macera filmi olan Pi’nin Yaşamı'nda da (Life of Pi), ailesiyle birlikte Hindistan’dan Kanada’ya göç eden Pi Patel’in, bir gemi kazası sonrası Pasifik Okyanusu’nda bir cankurtaran botunda bir Bengal kaplanı ile hayatta kalma mücadelesini konu alınıyor.