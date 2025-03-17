Film gerçek oldu: Okyanus'ta kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ kurtuldu

Büyük Okyanus’ta kaybolan Perulu balıkçı Maximo Napa Castro, 95 gün boyunca denizde hayatta kaldıktan sonra sağ olarak bulundu.
Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden, ardından kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa Castro, 95 gün sonra sağ bulundu. 3 aydır arama kurtarma ekipleri tarafından izi sürülen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı.
"Torunuma tutundum"
Film gerçek oldu
Yann Martel’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Ang Lee’nin yönetmenliğini üstlendiği etkileyici bir macera filmi olan Pi’nin Yaşamı'nda da (Life of Pi), ailesiyle birlikte Hindistan’dan Kanada’ya göç eden Pi Patel’in, bir gemi kazası sonrası Pasifik Okyanusu’nda bir cankurtaran botunda bir Bengal kaplanı ile hayatta kalma mücadelesini konu alınıyor.