Konserde havai fişek faciası: 59 ölü, 155 yaralı

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında 59 kişinin öldüğü bildirildi. Yangın yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı bir konser esnasında çıktı. Yangında 155 kişi de yaralandı. Facianın ardından açıklama yapan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı, Pance Toşkovski, ilk belirlemelere göre yangının, sahnedeki havai fişeklerden çıkan kıvılcımların yanıcı malzemeden yapılmış tavana sıçramasıyla başladığını söyledi. Toşkovski, birkaç sorumlunun gözlatına alındığını Toşkovski, bu trajediye karışan herkesin sorumlu tutulacağını vurguladı. Başbakan Hristijan Mickoski ise Kocani'de yaşanan trajediden duyduğu dehşeti dile getirdi. Mickoski, “Kayıp çok büyük, ailelerin acısı tarif edilemez” cümlelerini sarf etti. Resmi bilgilere göre, yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde yangın sırasında izdiham yaşandı. Koçani Hastanesi Müdürü Kristina Serafimova, facianın ardından yaptığı açıklamada, hastaneye getirilenler arasında 14 ile 25 yaş arası gençlerin olduğunu söyledi.