Dünya Financial Times Zelenskiyi "Yılın Kişisi" seçti
AVRUPA

Financial Times Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği liderlik performansından dolayı "Yılın Kişisi" ilan etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Financial Times Zelenskiy’i Yılın Kişisi seçti
Vladimir Zelenskiy

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlamasının ardından Zelenskiy’nin gösterdiği üstün başarıdan bahseden Financial Times, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Financial Times’ta 2022 yılının kişisi seçildi. 44 yaşındaki Zelenskiy, olağanüstü liderlik ve cesaret göstergesiyle tarihte bir yer kazandı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin saldırılara rağmen başkent Kiev’den ayrılmadığını vurgulayan Financial Times, "Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarına karşı savaşan Ukrayna halkının dayanıklılığının ve cesaretinin somut bir örneği haline geldi. İşte bu, Financial Times’ın Zelenskiy’i yılın kişisi seçmesinin nedenlerinden biri" dedi.

Zelenskiy, Financial Times’a verdiği bir röportajında, "Cesur olduğumdan daha sorumluyum. Sadece, insanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederim" demişti.

Vladimir Zelenskiy: Bu kışı atlatmak zorundayız
DÜNYA
Vladimir Zelenskiy: Bu kışı atlatmak zorundayız

Zelenskiy Donetsk'teki çatışmalara ilişkin konuştu: Orası tam bir cehennem
DÜNYA
Zelenskiy Donetsk'teki çatışmalara ilişkin konuştu: Orası tam bir cehennem
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

​Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan karşılaşıyor.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHAları hedef aldı

Köylülere ek gelir olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.