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Financial Times'tan altılı masa yorumu: Dağıldı dağılacaklar

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada derin çatlakların oluştuğunu yazdı. CHP'nin HDP mesajlarının İyi Parti'yi rahatsız ettiğine dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
Financial Timestan altılı masa yorumu: Dağıldı dağılacaklar
Altılı masa

Türkiye, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı ve meclis seçimine kilitlenirken, siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı, şimdiden adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan etti. Ancak 6'lı masa olarak bilinen oluşumda yer alan partiler, henüz ortak adaylarının kim olduğunu belirleyemedi.

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"Dağılmamak için mücadele veriyorlar"

İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor" başlıklı haberinde, söz konusu muhalefet partilerini işaret ederek, "Koalisyonun gelecek yılki seçimler için büyük umutları var ama çatlaklar ortaya çıkarken, dağılmamak için mücadele veriyorlar." diye yazdı.

Haberde "Teorik olarak Erdoğan'a karşı birleşen partiler arasındaki ilişkilerin gergin olduğu, birlikte çay bile içmek istemediklerine" dikkat çekildi.

İyi Parti ile HDP arasındaki gerilim

Yapılan analizde, "İyi Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde HDP ile asla aynı masaya oturmayacağını söyledi. HDP'liler, Akşener'e 'seninle aynı kıraathanede çay içmeyiz' dedi." hatırlatması yapıldı.

Altılı masayı oluşturan bileşenlerin, gelecek yıl yapılacak seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "tarihi fırsat" olarak gördükleri belirtilerek, ancak cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a karşı ortak adayın kim olacağının henüz belirsizliğini koruduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener, kamuoyu önünde birlikte çalışmaya kararlı olsa da, yaklaşan seçim stratejisi üzerinde derin ve büyüyen çatlaklar var. Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili.

"Akşener Yavaş'ı istiyor"

73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yenme olasılığının birkaç alternatiften daha düşük olduğunu söyleyen anketlere rağmen, kendini öne sürmeye kararlı. Akşener, (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş'ı aday göstermeyi tercih ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu, bunu kamuoyu önünde dışladı.

CHP'nin HDP'ye yönelik mesajları İyi Parti'yi rahatsız etti

İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun, altı partili muhalefet ittifakının bir parçası olmayan HDP'ye yönelik açıklığından da rahatsız oldu. İyi Parti yetkilileri, bunu Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığına destek sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriyor.

"Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır"

CHP yetkilileri, son seçimlerde yüzde 11 oy almış bir partinin desteğini almanın çok önemli olduğuna inanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın müttefiki Bülent Kuşoğlu, diğer partilerin CHP liderinin adaylığına karşı çıkmakta ısrar ederse muhalefet ittifakının 'dağılacağı' konusunda uyardı."

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