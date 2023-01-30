Finlandiya Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı (MGV) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. AGD Genel Başkanı Salih Turhan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını Batı'nın "özgürlük" olarak nitelendirdiğine değindi. Kutsal Kitap yakan kişiyi muhatap almadıklarını belirten Turhan, onun arkasındaki fikri hedef aldıklarını dile getirdi.