Firari FETÖ'cü imamı Yunanistan'da dövüp ölüme terk ettiler: Türkiye'ye sığındı

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ’nün firari mahrem imamlarından Ömer Alaca, 6 Kasım 2022 tarihinde İzmir’den bir tekneyle Yunanistan’a kaçtı. Yunan polisi tarafından yakalanarak işkence edilen Alaca, başka kaçakçılarla birlikte şişme bota konularak denizde ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Alaca, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ankara’ya getirildi. FETÖ’nün Maliye Bakanlığı yapılanmasından sorumlu mahrem imam olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen Alaca, tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre; Alaca Yunanistan’a kaçışını ve yaşadıklarını ifadesinde özetle şöyle anlattı:

6 BİN EURO’YA KAÇTIM

“Yunanistan’a gitmek için Mehmet olarak bildiğim kişiyle bağlantıya geçtim. Beni Yunanistan’a götürebileceğini söyledi. Mehmet’in yönlendirmesi ile İstanbul’dan İzmir Bornova’ya gittim. Hakan isminde birisiyle buluştum. Bu şahsı takip ederek gösterdiği tekneye bindim. Tekneye binmeden Hakan’a 6 bin Euro’yu elden verdim. Teknede 10 kişi daha vardı. Bu kişiler de benim gibi kaçak yollarla Yunanistan’a gidiyordu. Gece deniz yoluyla Yunanistan’a bir adaya gittik, adaya vardığımızda hava yeni aydınlanıyordu. Adaya varınca hepimiz kendimizi bir yerlere attık.

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Ben de kendimi bir kayalığın dibine bıraktım. Hava tam aydınlandığında önce bir hışırtı duydum. Üzerlerinde üniforma benzeri kıyafetler bulunan, Yunanistan polisi olduğunu düşündüğüm 3 kişi yanımıza doğru koşmaya başladı. Saklanmaya çalıştım, ancak bulunduğumuz yer kayalık ve tehlikeliydi. Teslim olmak zorunda kaldım.

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SOYDULAR İŞKENCE YAPTILAR

Teslim olmama rağmen fiziki şiddet uyguladılar. Yunan polisi ile İngilizce konuştum. Üstümü aradılar, cep telefonumu aldılar. Daha sonra resmi olmayan bir araca bindirdiler. Benimle birlikte yakalanan bir kişi daha vardı, bizi tekneye götürdüler. Tekneye bırakıp ayrıldılar. Yerde yüzüstü yatırılmış 2-3 kişi daha vardı. Bize Yunanca bağırmaya, darp etmeye başladılar. Üzerimizde bulunan her şeyi aldılar. 1000 Euro paramı, kulaklığımı ve rahmetli annemden kalma yüzüğü aldılar. Copla dizime, koluma ve sırtıma vurmaya başladılar. İçlerinden birisi de yüzüme 3-4 kez tokat attı.

YUNANİSTAN ÖLÜME TERK ETTİ

Daha sonra tekne hareket etti, başka bir tekneye yanaştı. Bizi bu tekneye aldılar, ikinci teknede başka mülteciler de vardı. Tekne denize açıldı, kısa süre sonra bizi teknenin arkasında bulunan bota attılar. Botu çekerek denizin ortasına sürüklediler. Şişme botun içinde 40-50 kişi vardık, 3-4’ü Türk’tü, gerisi yabancı. Denizin ortasında botta ölüme terk edildik.

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BİZİ TÜRKİYE KURTARDI

Bizim telefonları aldıkları için yabancı bir mültecinin telefonunu alarak 112’yi aradım. Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi kurtardı, teknelerine alıp, merkeze götürdüler. Burada detaylı ifademi verdim.”

ÖVGÜLERİ BOŞA GİTTİ

Yakın zamanda Yunan medyasına konuşan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, röportajında Türk halkına hakaretler ederken Yunanistan’dan ise övgüyle bahsetmişti. Gülen’in manevi oğlu, FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter de Yunanistan’a ziyaretinde bu ülkenin bayrağıyla poz vermiş, televizyonda Türkiye’yi karalarken, “Yunanistan’ı seviyorum” demişti.