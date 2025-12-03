Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gitti

Macron’un ziyareti, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olarak görülüyor.

Çin-Fransa ilişkilerini geliştirmek üzere görüşmeler yapması beklenen Şi ile Macron’un, uluslararası ve bölgesel kriz konularını da ele alması bekleniyor.