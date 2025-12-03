Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gitti

15:323/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Macron Çin'de
Macron Çin'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, üç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında Çin’e ulaştığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e ulaştı.



Macron’un ziyareti, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olarak görülüyor.


Çin-Fransa ilişkilerini geliştirmek üzere görüşmeler yapması beklenen Şi ile Macron’un, uluslararası ve bölgesel kriz konularını da ele alması bekleniyor.





#fransa
#Emmanuel Macron
#çin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR aralık ayı güncel açık iş ilanları yayımlandı