Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rugby Dünya Kupası'nda yuhalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilere getirilen abaya (uzun elbise) giyme yasağına ilişkin konuştu. Abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını söyleyen Macron, Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savundu.