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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Filistin'i tanıma' çıkışı İsrail'i rahatsız etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Filistin'i tanıma' çıkışı İsrail'i rahatsız etti

21:4010/04/2025, الخميس
G: 10/04/2025, الخميس
AA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından Filistin'i tanıyan toplam ülke sayısı 146 oldu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından Filistin'i tanıyan toplam ülke sayısı 146 oldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştü. Görüşmede Macron'un yaptığı Filistin'i tanıma açıklamaları İsrail'i rahatsız etti

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ve Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili işbirliği ilişkileri ile bu ilişkileri güçlendirme yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak öneme sahip son gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Macron'dan Filistin'i tanıma açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından "France 5" kanalına verdiği röportajda,
"(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz."
ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.



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