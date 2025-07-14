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Fransa ile Yeni Kaledonya anlaştı

Fransa ile Yeni Kaledonya anlaştı

11:3314/07/2025, Pazartesi
DHA
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Fransa, denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya ile adaların ‘Fransa'ya bağlı kalacağı ancak yeni bir devlet statüsü kazanacağı' bir anlaşmayı imzaladı.

Fransa Cumhuriyeti içinde Yeni Kaledonya Devleti kurulmasını öngören anlaşma ile Fransa, adayı bir ‘devlet' olarak tanıyacak.


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle düzenlenen müzakerelerde taraflar, ‘Yeni Kaledonya Devleti'nin Fransız anayasasına dahil edilmesi ve sakinlerine Fransız kimliğiyle birlikte özel bir Kaledonya vatandaşlığı verilmesi konusunda da uzlaştı.


Anlaşma, bu yıl Fransız parlamentosunun onayına sunulacak ve 2026'da Yeni Kaledonya'da halk onayı için referanduma götürülecek.


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