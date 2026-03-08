Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

17:258/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Fransa, ABD-İsrail’in İran’a saldırdığı ve İran’ın misilleme yaptığı Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu’da "giderek kötüleşen bölgesel güvenlik durumu dikkate alınarak" Irak’taki Fransız vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

Fransız vatandaşlarına Irak’a gitmelerinin tavsiye edilmediği belirtilen açıklamada, bu ülkedeki Fransız vatandaşlarından da diplomatik temsilcilikler ile temasa geçerek Irak’ı terk etmeleri istendi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


#Irak
#Fransa
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da bugün iftar saat kaçta? 8 Mart 2026 İstanbul akşam ezanı vakti