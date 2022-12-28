Fransa teröristleri vermiyor: PKK’nın Avrupa’daki en büyük hamisi

Fransa’nın, Türkiye’nin teröristlerin iadesi için yaptığı başvurulara olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Fransa vatandaşı William M. tarafından Paris’te gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı sonrası, Fransa’nın kol kanat gerdiği PKK yandaşları sokağa indi. Ülkede terör estiren PKK destekçileri, Paris’i adeta ateşe verdi.

YİNE İADE ETMEYECEK MİSİNİZ?

PKK’nın Avrupa’daki Kandil’i konumunda olan Fransa’nın, Türkiye’nin teröristlerin iadesi için yaptığı taleplere olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, ülkede bulunan 14 PKK’lı ve 13 FETÖ’cünün iadesini istedi. Ancak 2 PKK’lı ve 7 FETÖ’cü için ret kararı verildi. Diğer teröristlerle ilgili süreç ise devam ediyor. A.U., O. A., E. Y., H. Y., İ.E., S. P., A. K., E. B., S.Y., M. M., S. Ç., M.G., N.Ş. ve G.D., Fransa’dan iadesi istenen PKK’lı teröristler. Bu kişilerin “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma” ve “silahlı terör örgütü propagandası yapma” gibi suçları bulunuyor. Fransa’dan ilk olarak 2 Kasım 2011’de G. D.’nin iadesi istendi. En son olarak da 6 Mayıs 2021’de S.P.’nin Türkiye’ye verilmesi talep edildi.

REKLAM