Fransa ve İran arasında idam krizi: Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa, İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Ekberi'nin idam edilmesini sert bir dille kınadığı aktarıldı.

İngiliz makamlarıyla dayanışma mesajına yer verilen açıklamada, Fransız makamlarının Ekberi'nin ailesine taziye dilekleri yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın talebi üzerine, Paris'teki İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bu sabah Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "İran tarafından tekrarlanan uluslararası hukuk ihlalleri, özellikle de bu ülkede keyfi olarak alıkonulan yabancı ülke vatandaşlarına yönelik muamele cevapsız kalamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Açıklamada, Fransa'nın idama karşı olduğu ve İran'ın bunu siyasi olarak kullanmasını kınadığı kaydedildi.

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