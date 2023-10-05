Fransa'da İmam Hatiplilerin diploma heyecanı: Yunus Emre Lisesi beşinci mezunlarını verdi

Önceki dönem mezunlarının katılması nedeniyle "mezunlar buluşması" olarak da organize edilen programa, öğrenciler, gurbetçi vatandaşlar ve okul yönetiminin yanı sıra Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu ile Strazburg Konsolosu Fatma Sağlıcak katıldı.





Lise Müdürü Murat Ercan programda yaptığı konuşmada, Fransa'da yetişkinlere yönelik dini eğitimin en büyük ihtiyaçlardan biri olduğunu söyledi.





Açık Öğretim sisteminin toplumun her kesimine hitap edebilmek açısından önemli olduğuna değinen Ercan, bu sayede Arapça ve Kur’an-ı Kerim'in yanı sıra, diğer İslami İlimlerin her yaştan insanlar tarafından kolayca öğrenilebildiğini söyledi.





Ercan, "Bu eksikliği giderdiği için imam hatip lisesi programımız büyük bir önem taşıyor, Fransa'da bu şekilde ciddi, müfredatı olan, sonunda resmi bir diplomayla tamamlanan başka bir eğitim programı yok." diye konuştu. Ercan, talebin giderek arttığına dikkati çekti.





Lise öğrencilerimizden Tıp ve İlahiyata yerleşen var





Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet ŞAHİN, DİTİB Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin Yunus Emre Özel Liseleri çatısı altında 2015 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.





Lisenin son 5 yılda 142 mezun verdiğini, her yıl mezun sayısının arttığını kaydeden Şahin, önceki yıl Paris, Lyon ve Nantes şubelerinin açıldığını bu yılda Hamburg şubesinin açılmasının planlandığını ifade etti. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde toplam 15 şube ve 250’i aşkın öğrenciyle faaliyetlerine devam edecekleri bilgisini paylaştı.





"Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin bazıları YÖS kapsamında İlahiyat ve Tıp fakültelerini kazandı, bazıları Uluslararası İlahiyat Programı’na yerleşti" diyen Şahin, ayrıca 70’ı aşkın öğrencinin hayat boyu öğrenme kapsamında yükseköğretim süreçlerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.





Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Dolu da mezunlar buluşmasının Türkiye’de gelenek olduğuna işaret ederek programın hem mezuniyet hem de mezunlar buluşması olarak planlanmasının aidiyet duygusunu pekiştirici önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti. Aynı zamanda İmam Hatipli olmanın bir kimlik kazandırdığını belirtti.





"Fransa genelinde din hizmetleri alanında görev alacak, insanlara dini konuları aktaracak, bu alanda rehberlik yapacak ve buradaki toplumu tanıyan kişilere ihtiyaç bulunuyor" diyen Dolu, Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programının bu anlamda önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.





Strazburg Konsolosu Fatma SAĞLICAK eğitim hizmetinin özverili bir çalışma gerektirdiğini ve bugün burada şahit olduğu hizmetten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu eğitimin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve bu sorumluluğu ömür boyunca devam edeceğine dikkat çekti.





Müdür Yardımcısı Tuba Kevser ŞAHİN, İmam Hatip Liselerinde sadece Fizik, Kimya gibi ortak derslerin ya da Fıkıh, Siyer gibi alan derslerinin değil hayata dair pek çok duygu ve düşüncenin de öğretildiğini söyledi. 10 kişiyle başlayan eğitim serüveninin şimdilerde 250’yi aşkın öğrenci ile pek çok farklı şehirde devam ediyor olmasının sevincini yaşadıklarını ifade etti. Okulun açılmasında ve devam ettirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarını iletti.





Hem okul müdürü hem de mezun





Okulun müdürü olan Murat ERCAN, geçen sene programa öğrenci olarak dahil olduğunu ve yıllar sonra öğrencilik duygusunu tekrar yaşadığını bu sene sınıf arkadaşlarıyla beraber okuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.









Öte yandan aynı sınıfta okuyup eğitimlerini tamamlayan ve aynı yıl mezun olan Aminenur BAL ve Süheyla BAL kardeşler ise Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programında birbirlerini teşvik ettiklerine dikkat çekerek hem hafızlık yapıp hem de liseden mezun olmalarının aileleri için büyük bir gurur kaynağı olduğu belirttiler.

Hem ortak hem sınıf arkadaşı oldular





Programa ailesi ve torunlarıyla katılan ve teşekkür konuşması yapan Tuncer Sağlamer ise 37 yıllık bir hayalin bugün gerçek olduğunu, bu hizmetin Avrupa’ya taşınmasına vesile olanlardan Rabbim razı olsun dedi. Okula kayıt olmak için kendisini teşvik eden iş ortağı Nadir Turhan’a böyle güzel bir hayra vesile olduğu için teşekkür etti.



