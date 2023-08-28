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Fransa'da İslam karşıtı karar: Devlet okullarında bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesi yasaklanacak

Fransa’da devlet okullarında Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Yasak kararının 4 Eylül'den itibaren uygulanacağı belirtildi.

09:57 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Başörtüsü karşıtı adımlarıyla bilinen Fransa, laikliği gerekçe göstererek mevcut tavrında ısrarcı olmayı sürdürüyor.

Fransa’da devlet okullarında Müslüman kız öğrencilere yönelik bir karar aldı.

Fransa’daki devlet okullarında özellikle Müslüman kızların tercih ettiği
“çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin
giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı.
Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda,
“Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz”
dedi.

4 Eylül'de başlayacak

Fransız Bakan, yaz tatilinin ardından, okullar açılmadan önce net talimatlar vereceğini söyledi.

Abaya yasağı, 4 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Fransız basını: Yasak ilan edildi

Bu arada Fransız basınından France 24, gelişmeyi "Fransa Eğitim Bakanı okullardaki İslami abaya yasağını ilan etti." diye aktardı.

Fransız yetkililerin, bazı Müslümanların okullarda giydiği abaya kıyafetlerinin giyilmesini yasaklayacağı kaydedildi.

Fransa’da 2004’te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı.

Devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemeyen Fransa, bu tür kararlar için “laiklik değerlerini” koruma bahanesini öne sürüyor.

Fransa'da 2015'te ise uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki bir kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.




#Fransa
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#Avrupa
21 dakika önce
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