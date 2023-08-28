Fransa'da İslam karşıtı karar: Devlet okullarında bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesi yasaklanacak

Fransa yüksek mahkemesi skandal bir karara daha imza attı. Grenoble Belediye Meclisinin haşema kullanımına dair aldığı karar 'kamu hizmetinin' olumsuz etkileneceği gerekçesiyle iptal edildi. Böylelikle halka açık havuzlarda haşema giyilmemesi gerektiğine hükmedilmiş oldu. Müslüman kadınlara karşı alınmış olan bu ayrımcı karar, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.