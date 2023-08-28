Fransa'da İslam karşıtı karar: Devlet okullarında bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesi yasaklanacak

Arşiv
Başörtüsü karşıtı adımlarıyla bilinen Fransa, laikliği gerekçe göstererek mevcut tavrında ısrarcı olmayı sürdürüyor.
Fransa’da devlet okullarında Müslüman kız öğrencilere yönelik bir karar aldı.
4 Eylül'de başlayacak
Fransız Bakan, yaz tatilinin ardından, okullar açılmadan önce net talimatlar vereceğini söyledi.
Abaya yasağı, 4 Eylül'de başlayacak yeni öğretim yılından itibaren uygulanacak.
Fransız basını: Yasak ilan edildi
Bu arada Fransız basınından France 24, gelişmeyi "Fransa Eğitim Bakanı okullardaki İslami abaya yasağını ilan etti." diye aktardı.
Fransız yetkililerin, bazı Müslümanların okullarda giydiği abaya kıyafetlerinin giyilmesini yasaklayacağı kaydedildi.
Fransa’da 2004’te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı.
Devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemeyen Fransa, bu tür kararlar için “laiklik değerlerini” koruma bahanesini öne sürüyor.
Fransa'da 2015'te ise uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki bir kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.