Fransa'da koronavirüs alarmı: 4 ülkeye gidenler için uyarı verildi

Fransa'da eğitime ara döneminde koronavirüs salgınının yoğun olduğu ülkelere giden aileleri uyardı.
Fransa Eğitim Bakanlığı'ndan verilen talimatta, Çin, İtalya, Singapur ve Güney Kore'ye giden ailelerden çocuklarını okula göndermemeleri ve 14 gün boyunca evde tutmaları konusunda uyardı.
79 BİN KİŞİDE SALGIN GÖRÜLDÜ
Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bugüne kadar dünyada 79 binden fazla kişide görüldü.
- Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olan ve 79 binden fazla kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden olan Kovid-19 İran'da 12, Güney Kore'de 7, Japonya'da 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.