Dünya Fransada koronavirüs alarmı 4 ülkeye gidenler için uyarı verildi
AVRUPA

Fransa'da koronavirüs alarmı: 4 ülkeye gidenler için uyarı verildi

Fransa Eğitim Bakanlığı, iki haftalık tatilde Çin, İtalya, Singapur ve Güney Kore'ye giden ailelerden çocuklarını okula göndermemeleri ve 14 gün boyunca evde tutmaları talimatını verdi. Fransa’da okullar 2 haftalık ara tatilde ve haftaya pazartesi açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Fransa'da eğitime ara döneminde koronavirüs salgınının yoğun olduğu ülkelere giden aileleri uyardı.

Fransa Eğitim Bakanlığı'ndan verilen talimatta, Çin, İtalya, Singapur ve Güney Kore'ye giden ailelerden çocuklarını okula göndermemeleri ve 14 gün boyunca evde tutmaları konusunda uyardı.

79 BİN KİŞİDE SALGIN GÖRÜLDÜ

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bugüne kadar dünyada 79 binden fazla kişide görüldü.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
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Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


  • Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olan ve 79 binden fazla kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden olan Kovid-19 İran'da 12, Güney Kore'de 7, Japonya'da 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

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