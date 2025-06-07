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Fransa'da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara ceza verildi: Süre alamayacaklar

Fransa'da LGBT propagandasına geçit vermeyen futbolculara ceza verildi: Süre alamayacaklar

18:457/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
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Sırp futbolcu Nemanja Matic
Sırp futbolcu Nemanja Matic

Fransa’da Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolünü bantla kapattıkları gerekçesiyle 4 maç men cezası aldı. LFP Disiplin Kurulu, iki futbolcunun 17 Mayıs'taki maçlarda kol kısmındaki sembolü gizlediklerini belirterek cezayı açıkladı. Daha önce benzer gerekçelerle Muhammed Camara’ya 4 maç men, Mustafa Muhammed’e ise para cezası ve kadro dışı bırakma uygulanmıştı.

Fransa'da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre'da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü niteliğindeki bayrağı bantla kapattıkları gerekçesiyle 4'er maç men cezası aldı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs'taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmında bulunan sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli 4 maç men cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl Monaco'da forma giyen Malili Muhammed Camara'ya da aynı gerekçeyle 4 maç men cezası verilmişti.

Nantes'ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ise geçmiş yıllarda LGBT propagandalı formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.


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