Fransa'da sağlık görevlilerine ek gelir sağlamak amacıyla kampanya başlatıldı: 1 SMS 5 Euro

Koroanvürüsün merkez üssü Avrupa'da sağlık sektörü zor zamanlar geçiriyor. 3 binden fazla kurban veren Fransa'da sağlık personellerine ek gelir sağlamak amacıyla bir kampanya başlatıldı.
- SMS yoluyla sağlanan kampanya, şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık görevlilerin için bir nebze de olsa morallerini iyi tutacağı belirtildi. Gönderilen her bir SMS 5 Euro'ya tekabül ediyor.
Ülkede sağlık sektöründe çalışanlar, şartlarından şikayetçi olduklarından sık sık greve gidiyor.
Ülkede koronavirüse bağlı ölümler 3 bini aştı
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Avrupa’da her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa’da koronavirüs bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 418 kişi artarak, 3 bin 24’e ulaştı.
- Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, 24 saat içinde gerçekleşen ölümlerin rekor olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin yüzde 34’ünün 60 yaşından küçük olduğunu vurguladı. Salomon, 21 bin kişinin korona virüs nedeniyle hastanelerde gözetim altında olduğunu bildirirken, 5 bin 102 kişinin yoğun bakımda oluğunu açıkladı.
Fransa’da toplam koronavirüs vakası 44 bin 550’ye ulaştı.