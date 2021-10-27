Dünya Fransada sağlık sektöründe personel eksiği krizi Hastanelerde yatakların yüzde 20si kaldırıldı
AVRUPA

Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

Fransa'da devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı belirtildi. Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20si kaldırıldı
Arşiv

Fransız Liberation gazetesinin haberine göre, Bilim Kurulu ve Fransa Tıp ve Biyoloji Etik Komitesi (CCNE) Başkanı Jean-François Delfraissy'nin yaptığı araştırma, mevcut durumda hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığını ortaya koydu.

Hastanelerde 27 bin yatak kaldırıldı

  • Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı. Başkent Paris ve çevresinde toplam 20 bin yatak kapasiteli hastanelerde 3 bin 566 yatak kaldırıldı.

Fransa’da kriz içinde kriz: Hastanelerde her 5 yataktan 1’i kullanılamıyor
DÜNYA
Fransa’da kriz içinde kriz: Hastanelerde her 5 yataktan 1’i kullanılamıyor

Fransız doktor Patrick Goldstein, yaptığı açıklamada, yatakların kaldırılmasının sebeplerinden birinin hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle odalarda 2 yatak yerine 1 yatak bulundurulması olduğunu belirtti.

"Kötüleşme Sarkozy ile başladı"

  • Paris'teki bir hastanede görev yapan doktor Patrick Pelloux, hastanelerdeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi. Pelloux, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2009'da yürürlüğe giren bir yasa ile hastanelerdeki durumun kötüleşmeye başladığını öne sürdü.

Fransa'da kıtlık manşetleri: Tedarik zinciri çöküyor market rafları boş
DÜNYA
Fransa'da kıtlık manşetleri: Tedarik zinciri çöküyor market rafları boş

Paris Hastaneler Grubu Genel Direktör Yardımcısı Pierre-Emmanuel Lecerf de iki hafta önce hastanelerde 1074 hemşire eksikliğinin bulunduğunu, bunun Eylül 2020'ye göre iki kat fazla olduğunu kaydetti. Bu ay 30 hemşireyi işe aldıklarını ifade eden Lecerf, bu durum nedeniyle sağlık çalışanlarının ek mesai yapmak ve hastaları daha kısa sürede taburcu etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Lecerf, daha fazla sağlık çalışanı istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Personeller başka ülkelere başvuruyor

Sağlık yetkililerin verdiği bilgiye göre, 4 bin Fransız hemşire, ücretlerin daha yüksek olması nedeniyle İsviçre ve Almanya'daki hastanelere iş başvurusunda bulundu. Öte yandan Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bu konuda soruşturma başlatıldığını belirtti.

"30 yıllık gecikme 3 yılda telafi edilemez"

  • Hastanelerdeki personel eksikliğinin önceki hükümetlerden kaynaklandığını savunan Attal, "30 yıllık gecikme 4 yılda telafi edilemez." dedi. Attal, hükümetin attığı adımların uzun vadede fark yaratacağını ve hastanelerde yeni işe alımların yapılacağını kaydetti.
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

İstanbul trafiğine 'AKM' düzenlemesi

​İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama.
Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

'Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi'

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.
Mustafa Sarıgül: Bidendan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

​Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına TVNET canlı yayınında net cevap.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

​Bakan Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık, dünden bu yana ülkenin gündeminden düşmeyen 'muz' videolarını çeken Suriyeli vatandaşların sınır dışı edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık
Gündem

Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. "CHP'yi bölüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, "Biz rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşanan değişiklik nedeniyle projemizi 10 sene beklettik. Muhalefet partileri yetersiz olmasaydı yeni parti kurmamıza gerek kalmazdı." diye konuştu.
Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı
Dünya

Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

Fransa'da devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı belirtildi. Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.