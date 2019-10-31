Fransa'da skandal: Türkiye'yi kınayan ve PKK/SDG'ye destek açıklayan tasarı kabul edildi

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde terör örgütü uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

Metinde Fransız hükümetine de Kürt ve Arap dost ve müttefiklerini destekleme, sivil nüfusu koruma, istikrarı sağlama ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaosunu önleme adına her türlü önlemi alması konusunda çağrı yapılıyor.