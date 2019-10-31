Dünya Fransada skandal Türkiyeyi kınayan ve PKK/SDGye destek açıklayan tasarı kabul edildi
AVRUPA

Fransa'da skandal: Türkiye'yi kınayan ve PKK/SDG'ye destek açıklayan tasarı kabul edildi

Fransa Parlamentosu skandal bir yasa tasarısını kabul etti. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı aleyhinde yapılan oylamada operasyon kınanırken Fransa'nın terör örgütlerine desteği vurgulandı. Türkiye'nin askeri harekatını kınayan tasarı metninde terör örgütü uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa parlamentosunda skanldal tasarı kabul edildi.
Fransa parlamentosunda skanldal tasarı kabul edildi.

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde terör örgütü uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor.

Metinde Fransız hükümetine de Kürt ve Arap dost ve müttefiklerini destekleme, sivil nüfusu koruma, istikrarı sağlama ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaosunu önleme adına her türlü önlemi alması konusunda çağrı yapılıyor.

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