Fransa'da son kurban belediye meclis üyesi oldu: Hamas'a 'direnişçi' dediği için 4 ay hapse mahkum oldu

Fransa'da Filistin'i destekleyenlere yönelik baskının son kurbanı Échirolles bölgesindeki belediye meclis üyesi Mohamed Makni oldu. Mohamed Makni, terörizmin övülmesi suçundan temyiz mahkemesi tarafından mahkum edildi.
Fransa'da Grenoble Temyiz Mahkemesi, Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarını "direniş eylemleri" olarak nitelendiren Échirolles (Isère) belediye meclis üyesi Mohamed Makni'nin cezasını onayladı. Savcı, bu durumu 26 Eylül Perşembe günü bildirdi. Mohamed Makni, Yargıtay'a başvurmak istediğini belirtti.
Seçimlerdeki hakkı geri alındı
Para cezasına çarptırılmıştı
Makni, 11 Ekim'de Hamas'ın saldırılarından sonra sosyal medyadaki paylaşımlarından da cezaya çarptırıldı. İlk davada dört ay hapis cezası ve bin avro para cezası almıştı, ancak seçilme yasağı getirilmemişti. Makni, Yargıtay'a başvurmak istediğini belirtti.