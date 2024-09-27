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Fransa'da son kurban belediye meclis üyesi oldu: Hamas'a 'direnişçi' dediği için 4 ay hapse mahkum oldu

Fransa'da son kurban belediye meclis üyesi oldu: Hamas'a 'direnişçi' dediği için 4 ay hapse mahkum oldu

Zeynep Karçığa
13:4027/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Échirolles (Isère) belediye meclis üyesi Mohamed Makni.
Échirolles (Isère) belediye meclis üyesi Mohamed Makni.

Fransa'da Filistin'i destekleyenlere yönelik baskının son kurbanı Échirolles bölgesindeki belediye meclis üyesi Mohamed Makni oldu. Mohamed Makni, terörizmin övülmesi suçundan temyiz mahkemesi tarafından mahkum edildi.

Fransa'da Grenoble Temyiz Mahkemesi, Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarını "direniş eylemleri" olarak nitelendiren Échirolles (Isère) belediye meclis üyesi Mohamed Makni'nin cezasını onayladı. Savcı, bu durumu 26 Eylül Perşembe günü bildirdi. Mohamed Makni, Yargıtay'a başvurmak istediğini belirtti.


Seçimlerdeki hakkı geri alındı

Grenoble Temyiz Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Eric Vaillant'ın bildirdiğine göre, Mohamed Makni'nin
'terörizmin övülmesi'
suçundan cezasını onayladı. Mahkeme, Makni'ye verilen dört ay hapis cezasını ve iki yıl süreyle seçilme hakkının kaybını onayladı. Ayrıca, bin 200 avro tazminat ödemesine de karar verildi.

Para cezasına çarptırılmıştı

Makni, 11 Ekim'de Hamas'ın saldırılarından sonra sosyal medyadaki paylaşımlarından da cezaya çarptırıldı. İlk davada dört ay hapis cezası ve bin avro para cezası almıştı, ancak seçilme yasağı getirilmemişti. Makni, Yargıtay'a başvurmak istediğini belirtti.


#Hamas
#Fransa
#Filistin

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