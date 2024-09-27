Fransa'da son kurban belediye meclis üyesi oldu: Hamas'a 'direnişçi' dediği için 4 ay hapse mahkum oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu söyledi. Macron'un bu çıkışı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugüne kadar uluslararası platformlarda yapmış olduğu tüm konuşmalarda "Daha Adil Bir Dünya" çağrısını akıllara getirdi.