Fransa'da tartışmalı yasa bugün oylanıyor: Tüm iletişim faaliyetleri adım adım izlenecek ve toplanacak

Fransa'da bugün İstihbarat yasası Senato'da oylanacak. Yeni yasa sıkı tedbirler içermesi ve gözetleme imkanlarının genişliği nedeniyle eleştiriliyor. Yasaya göre ülke genelinde tüm iletişim ve faaliyetleri veri merkezlerinde toplanacak ve yapay zeka tarafından analiz edilecek.

VERİLER TOPLANACAK VE ANALİZ EDİLECEK

Fransız vatandaşlarının arama ve mesajlaşma verileri ise kayıt altında tutulacak. Yasa tasarısında iletişim şirketlerine istihbarat paylaşımını şart koşuyor. Bu maddeye göre iletişim şirketleri "istihbaratın istediği kişi ve hatlara ait trafiği izleyebilme için işbirliğine" yönlendirilecek. Yasadaki maddelere göre arama, mesaj ve internet hareketleri kayıt altında tutulacak. Kullanıcıların her hareketi izlenebilecek. Yasada en çok tartışılan maddelerden biri de ele geçirilecek istihbarat bilgilerinin hükümetin belirleyeceği yerlerde toplanacak ve analiz edilecek olması.

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AB ADALET DİVANI UYARDI

AB Adalet Divanı'nın Fransa'yı kişisel özgürlükleri yok sayan yeni yasa tasarısına karşı uyardığı biliniyor. Adalet Divanı kararlarına göre kitle iletişim trafiğinin izlenmesi sadece OHAL durumlarında mümkün. Verilerin analizi de yine OHAL dahilinde yapılabilir ancak Fransa'nın Adalet Divanı'nın bu uyarılarına uymadığı belirtiliyor.

DÜNYA Fransa'da yeni istihbarat yasası onaylandı