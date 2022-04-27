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Dünya Fransada yeni provokasyon Mescit duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
AVRUPA

Fransa'da yeni provokasyon: Mescit duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'nın güneyinde yer alan Aix-en-Provence şehrindeki iki mescidin girişine İslam karşıtı yazılar yazıldı.

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Haber Merkezi AA
Fransada yeni provokasyon: Mescit duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
Fransa'da iki mescidin girişine İslam karşıtı sözler yazıldı

Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa’dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.

"SKANDAL EYLEMLERİ KINIYORUZ"

Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor.

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