Fransa'daki Rus başkonsolosluğunda patlama: Rus istihbaratı uyarmıştı

Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Rus Başkonsolosluğunda patlama meydana geldi. Fransız basınında yer alan bilgilere göre, olayda yaralanan olmadı.
Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre kimliği belirsiz saldırganlar, Marsilya'daki Rus Başkonsolosluğuna 2 adet molotof kokteyli attı.
'Patlama binanın içinde gerçekleşti'
'Patlama binanın içinde gerçekleşti'
Marsilya'daki Rusya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy,
patlamanın konsolosluk binasının içinde gerçekleştiğini doğruladı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fransız basınına göre olay yerinin yakınlarında çalıntı bir araç bulunması, olayın "saldırı" olma ihtimalini artırıyor.
Moskova'dan soruşturma talebi
Moskova'dan soruşturma talebi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova, Moskova'nın Fransa'dan söz konusu patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma talep ettiğini bildirdi.
Rus istihbaratı 5 gün önce açıklamıştı
Rus istihbaratı 5 gün önce açıklamıştı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR),
Ukrayna yönetiminin
Washington ile Moskova arasında devam eden müzakereleri sabote etmek amacıyla
Avrupa’daki Rus diplomatik temsilciliklerine terör saldırıları düzenlemeyi değerlendirdiğini bildirmişti.
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