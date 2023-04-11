Fransız Le Figaro, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu sayfasına taşıdı

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dünyada oyun değiştirici bir ülke haline geleceğini belirterek, “Güçlü bir diplomasi yürütmek için güçlü bir savunma yapmak şart. Nihai hedefimiz tam bağımsız savunma sanayiidir” dedi. Türkiye'nin gurur olan TCG Anadolu, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jeopolitik dönüşümünü temsil eden gemi, Türkiye'nin NATO içinde bir prestij platformu olacak ve muhtemelen müşterek NATO harekatlarını da komuta edecek.