Fransız Le Figaro, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu sayfasına taşıdı

TCG Anadolu
Fransa'nın önemli gazetelerinden Le Figaro, hizmete alınan Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya sayfasında yer ayırdı.
TCG Anadolu'nun 231 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip olduğu ve Türkiye'nin ilk uçak ve en büyük savaş gemisi olduğuna dikkat çekildi.
'Ankara'nın gururu'
Haberde, 2016'da inşasına başlanan geminin ayrıca 13'ü tank olmak üzere 94 muharebe aracı barındırabileceği bilgisi paylaşıldı.
Haberde, Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk çabalarını artıran ve geçmişte SİHA'larıyla Doğu Akdeniz'de güç gösterileri gerçekleştiren Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi gerekirse dünya çapında askeri ve insani operasyonları da buradan koordine edebileceğine işaret edildi.