Dünya Fransız LHumanite gazetesinden skandal kimyasal silah manşeti Erdoğanı hedef gösterdiler
AVRUPA

Fransız L'Humanite gazetesinden skandal 'kimyasal silah' manşeti: Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Fransız medya kuruluşu L'Humanite gazetesi skandal bir manşete imza attı. Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı iftirasına yer verilen habere, 'Erdoğan'ın kirli savaşında kimyasal şüpheler' başlığı atıldı. PKK'lı teröristlerin savaşçı olarak lanse edildiği haberde, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı referans olarak gösterildi. Terör örgütü ve savunucuların övgüyle bahsedildiği manşette Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız LHumanite gazetesinden skandal kimyasal silah manşeti: Erdoğanı hedef gösterdiler
L'Humanite

Fransız gazetelerinden L'Humanite, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı yönündeki iftiraları manşetine taşıdı. Kaynak olarak gösterdiği isim ise “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı oldu.

Haberde PKK'lı teröristler savaşçı ve mağdur olarak lanse edildi. Haberde kendisinden övgüyle bahsedilen Fincancı'nın da 'haksız yere' tutuklanarak 7 buçuk yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK tarafından yayınlanan videodan bir kareyi manşet yapan gazete görüntüleri uzmanlara yorumlatarak soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "bugüne kadar kimyasal silah kullanımına başvurmadığını" yinelemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu konudaki her türlü iftirayı reddederek, “Kimyasal silah yalanı, terörü meşrulaştırmaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" ifadelerini kullanmıştı.


TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancı'ya bir destek de CHP'den: Asla kabul edilemez
GÜNDEM
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancı'ya bir destek de CHP'den: Asla kabul edilemez

Kimyasal silah iddialarına MSB'den yalanlama: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır
GÜNDEM
Kimyasal silah iddialarına MSB'den yalanlama: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasına tepki: Nefret terörü meşrulaştırılıyor
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasına tepki: Nefret terörü meşrulaştırılıyor

CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
GÜNDEM
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü


Gardaşla ortak tatbikat

Gardaşla ortak tatbikat

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bütçemiz Kızılelma bütçesidir

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sinyalleri gelmişti: Kasım ayında yavaşladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.