Dünya Fransızların akıl hocaları Almanlar
AVRUPA

Fransızların akıl hocaları Almanlar

Müslüman vatandaşlarına dejenere edilmiş İslâm’ı empozeye çalışan Fransa, ülkedeki İslâm Konseyi’ni pasifize etmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, Almanya’daki gibi kadınlar ve erkeklerin birlikte namaz kıldığı, kadınların imamlık yapabileceği ‘liberal cami’ açıldı. Fransa’nın uygulamayı hayata geçirmeden önce Alman İslâmı teorisyenlerinden fikir aldığı ortaya çıktı.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Fransa ve Alman’dan temsilciler, ‘Liberal İslâm’ projesi için bir araya geldi.
Fransa ve Alman’dan temsilciler, ‘Liberal İslâm’ projesi için bir araya geldi.

Avrupa’da 5,7 milyon kişi ile Müslüman nüfusu en fazla olan ülkelerin başında gelen Fransa, ülkesindeki Müslüman sayısının artmasından endişe ediyor. Bu nedenle Fransa, Müslümanları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını bypass edip, 'Fransız İslâmı'nı empoze ediyor. Bunun son örneği başkent Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteği ile açılan ve kadın ile erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami oldu.

AMAÇ KONSEYİ PASİFİZE ETMEK

İslâm Konseyi’ni pasifize etmeyi hedefleyen Fransa ‘Liberal İslâm’ projesi ile kadınlar ve erkeklerin aynı yerde namaz kılmasını ve kadınların imam olmasını amaçlıyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de de benzer bir cami açılmıştı. Paris’teki cami ile uygulama Fransa'ya sıçramış oldu. Anne-Sophie Monsinay ve Eva Janadin isminde iki kadının kendilerini caminin imamı ilan ettikleri belirtildi. Fransa’nın, uygulamaya geçmeden önce Alman İslâmı dizayncılarından akıl aldığı ortaya çıktı. Almanya’nın Fransa Büyükelçisi Dr. Nicolaus-Meyer Landrut 'Alman İslâmı'nın dizayncılarının başında gelen Alman İslâm Konferansı Koordinatörü ve Federal Alman İçişleri Bakanı Müsteşarı Dr. Marcus Kerber, Müslüman Kadınlar Sosyal Hizmetleri Derneği Başkanı Ayten Kılıçarslan, Almanya Aşağı Saksonya Müslümanları Birliği kurucularından Avni Altıner, Osnabrück Üniversitesi öğretim üyesi Rauf Ceylan, Al Hambra Toplum Derneği üyesi Nimet Şeker, Alman İslâm Konferansı üyesi Ömer Kuntich, Psikolog Ahmad Mansour’u Paris’e davet etti. Birkaç ay önce Paris’teki Alman Büyükelçilik Rezidansında gerçekleşen görüşmede Marcus Kerber Alman İslâm Konferansı’nın gelişim süreci ve Alman İslâm Konferansının aktüel ağırlık verdiği nokta ve konular hakkında bilgi verdi.

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İSLÂMI AVRUPALILAŞTIRMAK İSTİYORLARMIŞ!

  • Toplantıya katılanlara Almanya’da Müslümanların aktüel durumları hakkında sorular soruldu. ‘İslâm’ı nasıl tahrip ve tahrif ederek Avrupalılaştırabiliriz?’ konusunun tartışıldığı öğrenildi.

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