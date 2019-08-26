G7'de Zarif sürprizi

Fransa’nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi’nin ikinci gününde liderler uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturumlara katıldı. Zirvede öne çıkan konulardan birisi şüphesiz İran oldu. Basın mensuplarına gün içinde açıklama yapan Emmanuel Macron, G7’den İran ile görüşmeler yapmak ve mesaj iletmek için resmi bir yetki almadığını belirterek bu yönde basına yansıyan iddiaları yalanladı. Zirvenin cumartesi günkü açılış yemeğinde İran’ı görüştüklerini doğrulayan Macron, İran konusunda her ülkenin bazı inisiyatifler alacağını vurguladı. Macron, “İran ile ilgili görüşmede iki husus öne çıktı. Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Liderler, pazar günü ikili görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Trump ve Abe, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemelerinin anlaşmalara aykırı olup olmadığı konusunda anlaşamadı. Abe, denemelerin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu belirtirken, Trump aksini savundu. Trump ve Boris Johnson görüşmesinde ise Brexit sonrası planları öne çıktı. Johnson ile kahvaltıda bir araya gelen Trump, İngiltere ile Brexit sonrası bir serbest ticaret anlaşması önünde “hiçbir engel” görmediğini belirtti. Trump, Avrupa Birliği’ni (AB) kastederek, Brexit sonrası İngiltere için “Bileklerinde bir çıpa olmayacak” şeklinde konuştu.

REKLAM

Macron’dan Trump’a Zarif sürprizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tahran’la kriz çıkaran ABD Başkanı Donald Trump’a sürpriz yaptı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, Paris yönetiminin davetlisi olarak, Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere G7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz kentine gitti. Macron ile ayrıntıları açıklanmayan bir görüşme yapan Zarif, daha sonra uçakla ülkeden ayrıldı. İsmini açıklamayan bir Fransız yetkili, Zarif’in İran’ın uygulamaya soktuğu nükleer program hakkında bir dizi görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump da, G7 ülkeleri adına İran’a bir bildiri iletileceği iddiasının sorulması üzerine bu konuyu tartışmadığını ancak ülkelerin kendi aralarında konuşmalarını engelleyemeyeceğini söyledi.

Protestolar sürdü

G7 protestolarının dünkü merkezi ise Biarritz yakınındaki Bayonne kenti oldu. Sabah saatlerinden itibaren kentte toplanmaya başlayan protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, belediyelerden çalındığı iddia edilen ve baş aşağı tutulan 120 portresi eşliğinde yürüyüş düzenledi. Öte yandan, cumartesi günü gerçekleştirilen protestolarda 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 30’unun daha sonra salındığı kaydedildi.