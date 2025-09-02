Gazeteci soykırımı: İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı 248'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında can veren gazetecilerin sayısı 248'e çıktı.
İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı.
İsrail'in işlediği "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu suçlardan İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.
Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.