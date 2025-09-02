Yeni Şafak
Gazeteci soykırımı: İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı 248'e çıktı

Gazeteci soykırımı: İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı 248'e çıktı

18:49 2/09/2025, Salı
G: 2/09/2025, Salı
AA
İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinli gazeteciyi daha öldürdü.
İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinli gazeteciyi daha öldürdü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında can veren gazetecilerin sayısı 248'e çıktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada
Foto Muhabiri olarak çalışan Resmi Cihad Salim'in İsrail saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail ordusunun soykırım yaptığı ve gazetecileri doğrudan hedef aldığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 248'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu ile tüm gazetecilik kuruluşlarına Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik suçları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in işlediği "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu suçlardan İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.



