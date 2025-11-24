Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazprom uyardı: Avrupa’da doğal gaz arzı tehlikede

Gazprom uyardı: Avrupa’da doğal gaz arzı tehlikede

17:2724/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Gazprom, yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptırmıştı.
Gazprom, yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptırmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom, şiddetli soğuk hava dalgalarının, yetersiz doğal gaz rezervleri nedeniyle Avrupa’daki tüketiciler için arz tehlikesi yaratabileceği uyarısında bulundu.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, soğuk havaların henüz gelmemesine rağmen, Avrupa’da yer altı depolama tesislerinden gaz çekimlerinin rekor kırdığı kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin, yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, depolardaki doluluk oranının 21 Kasım’da yüzde 80’e gerilediği belirtildi.

Söz konusu oranın ilgili tarihler için son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, “Önümüzde birkaç aylık kış mevsimi var. Şiddetli veya uzun süreli soğuk hava dalgaları durumunda, yer altı depolama tesislerindeki yetersiz gaz rezervleri Avrupa'daki tüketicilere güvenilir gaz tedarikini tehlikeye atabilir." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.



#Doğal Gaz
#Gazprom
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul kiralık konut yapılacak ilçeler açıklandı mı?