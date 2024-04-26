Gazze Kasabı Netanyahu Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararı yok saydı: İsrail'in eylemlerini etkileyemeyecek

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), Güney Afrika’nın ‘Gazze’de soykırım davası’ başvurusunu kabul etmesiyle birlikte 112 gündür devam etmekte olan soykırım teşebbüsü, icra edildiği esnada “soykırım olarak görülmeyi” hak ederek mahkemesi görülmeye başlamış oldu. Divan’ın davayı esastan görüşmeyi kabul etmesi ve İsrail’in davanın reddedilmesini talep eden kararının reddedilmesi, Güney Afrika’nın davayı açarken sunduğu delillerin “ soykırım olduğunu makul ölçüde kanıtlayan yeterlilikte ” olduğu gerçeğine